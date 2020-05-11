Легенда бокса: Бой с Джошуа будет для Фьюри еще проще, чем с Уайлдером

Хамед ждет поединок за титул абсолютного чемпиона мира

#Хамед, #Фьюри

Источник – vringe.com.

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) заслуживает стать абсолютным чемпионом мира и победить обладателя титулов WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Об этом заявил легенда британского бокса Насим Хамед.

“То, что Фьюри продемонстрировал в бою с Уайлдером, было просто феноменально. Теперь с нетерпением жду боя за звание абсолютного чемпиона хевівейта между Джошуа и Фьюри. Мое мнение? Как по мне, Тайсон слишком быстрый и слишком скользкий. Предполагаю, что бой с Джошуа для него будет еще проще, чем поединок с Уайлдером. Хотя и Діонтея он избил очень легко и уверенно”, – отметил Хамед.