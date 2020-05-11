Понедельник, 11 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксЛегенда бокса: Бой с Джошуа будет для Фьюри еще проще, чем с Уайлдером
Бокс

Легенда бокса: Бой с Джошуа будет для Фьюри еще проще, чем с Уайлдером

AdminНет комментариев
Добавлено

Хамед ждет поединок за титул абсолютного чемпиона мира

#Хамед, #Фьюри

Источник – vringe.com.

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) заслуживает стать абсолютным чемпионом мира и победить обладателя титулов WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Об этом заявил легенда британского бокса Насим Хамед.

“То, что Фьюри продемонстрировал в бою с Уайлдером, было просто феноменально. Теперь с нетерпением жду боя за звание абсолютного чемпиона хевівейта между Джошуа и Фьюри. Мое мнение? Как по мне, Тайсон слишком быстрый и слишком скользкий. Предполагаю, что бой с Джошуа для него будет еще проще, чем поединок с Уайлдером. Хотя и Діонтея он избил очень легко и уверенно”, – отметил Хамед.

Ранее, отец Фьюри эмоционально бросил вызов Тайсону.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Ворд: Лопесу лучше повременить с боем против Ломаченко

Редкач: У Ломаченко есть проблемы с юмором или самокритикой

Ломаченко вошел в ТОП-5 самых быстрых бойцов в истории WBC

Чисора нагло надругался над Кличко и Усиком

Холифилд назвал предпочтительного соперника для своего возвращения

Закрыть