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Бокс

Ломаченко вошел в ТОП-5 самых быстрых бойцов в истории WBC

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Кроме Ломаченко, попали только бойцы, которые уже завершили карьеру

#Ломаченко

Источник – Главком.

Украинский боксер, чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-1; 10 КО) вошел в список ТОП-5 самых быстрых бойцов в истории WBC.

Об этом сообщает пресс-служба WBC.

В список, кроме Ломаченко, попали только бойцы, которые уже завершили карьеру – абсолютный чемпион мира в среднем весе Пернелл Уитакер, чемпион мира в пяти весовых категориях Шуґар Рэй Леонард, единственный боксер в истории, который начал профессиональную карьеру в полусреднем весе, а впоследствии получил титул в тяжелой категории Рой Джонс-младший, а также чемпион мира по двум версиям в первом полусреднем весе Амир Хан.

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Напомним, что недавно Василий Ломаченко вместе со своим товарищем Александром Усиком после съемок в пропагандистском российском фильме про московское православие удостоился еще одного признания – был включен в базу Миротворца.

Источник: champion.com.ua
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