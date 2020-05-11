Редкач: У Ломаченко есть проблемы с юмором или самокритикой

Боксер рассказал о конфликте с Лапиным и Instagram Ломаченко

#Редкач, #Усик

Источник – meta-ratings.com.ua.

Если Василий Ломаченко в Instagram заблокировал Ивана Редкача, то шутка боксера удался.

Об этом заявил сам Редкач.

“Я шесть лет выступал за национальную сборную команды Украины. Александр Усик всегда приезжал со своим тренером, Сергеем Юрьевичем Лапиным. Сергей Юрьевич всегда брал с собой сына. Лапин выступал в роли спарринг-партнера. Между собой мы всегда шутили, что его просто нет с кем оставить дома, вот он и ездит всегда с сыном. В последующие годы я его видел, может, пару раз и то только потому, что он всегда с Сашей.

Я должен был очень расстроиться, что меня заблокировал сам Великий Вася Ломаченко? Я отреагировал, как моя совесть велит. А блокировать меня или нет, это личное дело каждого. Моя шутка, видимо, удался. Ну а у Васи, видимо, проблемы с юмором или самокритикой”, – отметил Редкач.