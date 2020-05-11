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Бокс

Ворд: Лопесу лучше повременить с боем против Ломаченко

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Американец дал несколько советов своему соотечественнику

#Ворд, #Зеленский, #Ломаченко

Источник – Boxing Scene.

Американцу Теофімо Лопесу нужно провести промежуточный бой перед встречей с украинским чемпионом Василием Ломаченко.

Об этом заявил бывший чемпион мира Андре Уорд.

“Я не имею права рассказывать боксерам, что им делать. И если Теофімо не хочет из каких-то личных причин проводить бой без зрителей – к его мнению нужно прислушиваться. Мне понятна его позиция по бою с Ломаченко. Я лично бы не согласился на бой такого масштаба в таких обстоятельствах.

Возможно, ему стоит немного подождать с Ломаченко. На месте Лопеса я бы сначала провел промежуточный бой. При этом он и дальше должен говорить о поединке с Василием, чтобы оставаться в центре внимания. Как бы там ни было, люди хотят увидеть этот бой”, – сказал Ворд.

Ранее, Усик и Ломаченко были включены в базу данных сайта Миротворец.

Источник: champion.com.ua
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