Усик: Фильм мы сняли на своей территории, он не русский

Усик отреагировал на скандальный религиозный фильм
#Усик #Ломаченко
Источник – Чемпион.
Религиозный фильм, где снялись украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик, не российским.
Об этом утверждает Александр Усик.
“Народ Украины, моей страны, пожалуйста, смотрите на две стороны. Фильм мы сняли на своей территории. Кто сказал, что это российский фильм – это не так.
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Это фильм о Боге, о православии. Там, где Киево-Печерская лавра, – это сняли мы, там где ребята – это их съемка.
Я могу сниматься в чем пожелаю. Это выбор каждого человека”, – сказал Усик.
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Не разделяйте народ Украины
Напомним, Усик и Ломаченко попали в базу Миротворца.
Источник: champion.com.ua