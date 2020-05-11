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Бокс

Усик: Фильм мы сняли на своей территории, он не русский

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Усик отреагировал на скандальный религиозный фильм

#Усик #Ломаченко

Источник – Чемпион.

Религиозный фильм, где снялись украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик, не российским.

Об этом утверждает Александр Усик.

“Народ Украины, моей страны, пожалуйста, смотрите на две стороны. Фильм мы сняли на своей территории. Кто сказал, что это российский фильм – это не так.

Актуально: Тот самый фильм про один народ от Усика и Ломаченко

Это фильм о Боге, о православии. Там, где Киево-Печерская лавра, – это сняли мы, там где ребята – это их съемка.

Я могу сниматься в чем пожелаю. Это выбор каждого человека”, – сказал Усик.

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Не разделяйте народ Украины

Публикация вот Usyk Aleksandr (@usykaa) 11 Май 2020 в 5:20 PDT

Напомним, Усик и Ломаченко попали в базу Миротворца.

Источник: champion.com.ua
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