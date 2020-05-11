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Усик: Вы меня не выгоните

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Александр Усик прокомментировал любовь к Украине

#Усик

Источник – Чемпион.

Украинский супертяжеловес Александр Усик не считает себя сепаратистом.

Об этом рассказал сам боксер.

“Моя страна – Украина. Я здесь живу, я здесь вырос. Если бы я хотел уехать, то я бы это уже давно сделал. Я не хочу никуда ехать, и вы меня отсюда не выгоните. Потому что это моя страна.

Не разделяйте людей. Телеканалы, не выдергивайте из контекста, не делите украинский народ. Мы – украинцы. Мы не малороссы, мы не сепаратисты. У меня в паспорте написано “украинец”.

Разделяя народ мы ни к чему хорошему не придем.

Для меня вся территория Украины – это украинцы. Для меня нет бандеровцев, москалей или еще кого-то. Для меня украинец является украинцем, и неважно, на какой территории он живет: во Львове, в Крыму, в Одессе, в Донецке – он является украинцем”, – сказал Усик.

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Не разделяйте народ Украины

Публикация вот Usyk Aleksandr (@usykaa) 11 Май 2020 в 5:20 PDT

Ранее, Усик ответил на вызов украинского борца.

Источник: champion.com.ua
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