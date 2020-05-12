Бывший соперник Постола желает вернуться на ринг

37-летний Матиссе назвал желаемого оппонента

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Источник – BoxingScene.

Бывший чемпион мира в полусреднему дивизионе аргентинский нокаутер Лукас Матиссе готов к возвращению на профессиональный ринг.

Об этом заявил сам боксер.

“Как я говорил людям с Golden Boy, если они хотят, чтобы я вернулся и провел бой, я здесь. Ради чего-то стоящего я подготовлюсь. Я в форме, тренируюсь всю свою жизнь, моя жизнь это как и раньше бокс. Мне никто не звонил, но если что, я готов к возвращению. Было бы здорово встретиться с Амиром Ханом. С Майданой мы уже встречались в любителях, думаю драться с соотечественником снова было бы не совсем честно”, – сказал Матиссе.

Последний поединок 37-летний боксер провел летом 2018 года, в котором проиграл легендарному филиппинцу Мэнни Пакьяо, после чего и повесил перчатки на гвоздь.

Украинец Виктор Постол отправил в нокаут Матисса в 2015 году и стал чемпионом мира.

Напомним, Усик и Ломаченко были включены в базу данных сайта Миротворец.