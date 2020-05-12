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Бокс

Холифилд назвал имя настоящего короля хевівейту

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Американец считает, что бокс завязан на психологии

#Холифилд, #Фьюри

Источник – Sky Sports.

Лучшим боксером в супертяжелой весовой категории на сегодня является Тайсон Фьюри.

Об этом заявил легендарный Эвандер Холифилд.

“Кто настоящий король хевівейту? Тайсон Фьюри. Он может драться! Разница в людях только в том, насколько усердно они работают. Джошуа может быть лучшим боксером из всех, но вы никогда не знаете, чего ожидать от Фьюри. У него длинные руки и он выбрасывает удары, которых вы не видите. Он может внести коррективы во время боя.

Бокс завязан на психологии – он о том, кто ментально сильнее, что преобладает над физическими аспектами. Люди думали, что они могут победить меня за то, как я выгляжу. Фьюри также не выглядит так, будто может это сделать, но он продолжает доказывать, что может”, – сказал Холифилд.

Ранее, Холифилд назвал предпочтительного соперника для своего возвращения.

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Напомним, Холифилд назвал условие боя с Тайсоном.

Источник: champion.com.ua
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