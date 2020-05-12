Олимпийский чемпион Тищенко заразился коронавирусом

Заболел российский боксер Тищенко

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Источник – championat.com.

Российский боксер Евгений Тищенко, который на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевал золотую медаль в весовой категории до 91 кг, заразился коронавирусом.

Об этом сообщает Mash.

Тищенко самостоятельно обратился за помощью к врачам. Анализы подтвердили наличие в его организме коронавірусну инфекцию. После получения результатов анализов боксера направили на домашний карантин, он находится под контролем медиков. Сообщается, что у Тищенко легкая форма COVID-19.

28-летний Тищенко – олимпийский чемпион (2016), чемпион мира (2015), чемпион Европы (2015-го, 2017), чемпион Универсиады (2013), серебряный призер чемпионата мира (2013). В профессиональном боксе на его счету семь побед в семи поединках.

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