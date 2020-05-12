Шатерникова: Если Ломаченко мы братья – это его выбор, я не считаю россиян братьями

Алина Шатерникова прокомментировала фильм с участием Усика и Ломаченко

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Источник – tribuna.com.

Украинские боксеры Василий Ломаченко и Александр Усик в религиозном фильме хотели озвучить правильные вещи.

Об этом рассказала бывшая украинская боксерша Алина Шатерникова.

“Я не готова давать оценки того пути, по которому идут ребята. Каждый выбирает свой путь. Тот путь, которым идут они, сложный. Я бы не хотела их оправдывать. Осуждение – плохая штука, через которую происходят нехорошие вещи.

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В этом фильме есть хорошие посылы о вечное, доброе и правильное. Почему они приняли участие? Я лишь предполагаю, что они, как очень верующие люди, хотели озвучить именно это. Посыл их участия был в хорошем ключе, если бы не была затронута тема братьев.

Если для Василия мы братья – это его выбор. Я не считаю россиян братьями. Но я не могу осуждать тех, кто чувствует братское единство с россиянами. Это их выбор”, – сказала Шатерникова.