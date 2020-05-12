Шатерникова: Продал пояс за 20 000 и отдала деньги на лечение бойцам АТО

Ексчемпіонка мира – о своем благородном поступке

#Шатерникова

Источник – Tribuna.com.

Бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова взяла пример с гимнастки Натальи Годунко и продала свой чемпионский пояс для помощи бойцам АТО.

Об этом заявила сама ексбоксерка.

“Примером я взяла поступок нашей прославленной гимнастки Натальи Годунко. Она продала свою золотую медаль чемпионата мира. Деньги, вырученные с этого аукциона, она, по-моему, потратила на закупку оборудования для армии.

Я подумала, почему бы мне так не сделать. Через Наташу вышла на ребят, которые занимались этими аукционами. Продала свой пояс за 20 тысяч гривен. Сразу же решила, что хочу отдать эти деньги адресно кому-то из воинов, которые находились в Киевском военном госпитале.

Приехала в госпиталь, главврач мне показала парней, которые требовали средств. Один мальчик был ранен снайпером в область шеи, ему нужна была замена трахеи. 10 тысяч гривен я отдала ему. Второй мальчик получил ранение под Луганском. Ему отдала деньги на реабилитацию.

Моя цель очень проста. Если я могу финансово или морально поддержать воинов, которые защищают нашу землю, я это делаю. Это не для галочки, это естественное желание. Стараюсь регулярно адресно заниматься благотворительностью. Например, мы с моей семьей ездим в Каменец-Подольский в дом малютки, помогаем. Пытаемся хоть как-то скрасить жизнь детям без родителей или из неблагополучных семей”, – сказала Шатерникова.