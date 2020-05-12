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Усик: Данные о бой с Чисорой пока нет

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Александр Усик прокомментировал свой следующий бой

#Усик

Источник – Чемпион.

Украинский супертяжеловес Александр Усик не знает даты своего боя против британца Дерека Чисоры.

Об этом рассказал сам боксер.

“Много кто спрашивает о поединке. Я сам в замешательстве. Мы общаемся с менеджерами, которые организуют поединки. На этот момент ситуация вроде попускается, но данных о том, когда и где будет поединок, пока нет.

Поэтому нам приходится смиренно тренироваться и ждать своего времени”, – сказал Усик.

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Публикация вот Usyk Aleksandr (@usykaa) 11 Май 2020 в 5:20 PDT

Ранее, Усик ответил на вызов украинского борца.

Источник: champion.com.ua
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