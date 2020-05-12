Усик: Данные о бой с Чисорой пока нет

Александр Усик прокомментировал свой следующий бой
#Усик
Источник – Чемпион.
Украинский супертяжеловес Александр Усик не знает даты своего боя против британца Дерека Чисоры.
Об этом рассказал сам боксер.
“Много кто спрашивает о поединке. Я сам в замешательстве. Мы общаемся с менеджерами, которые организуют поединки. На этот момент ситуация вроде попускается, но данных о том, когда и где будет поединок, пока нет.
Поэтому нам приходится смиренно тренироваться и ждать своего времени”, – сказал Усик.
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Не разделяйте народ Украины
Ранее, Усик ответил на вызов украинского борца.
Источник: champion.com.ua