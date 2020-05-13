Братьев Кличко пригласили на боксерский турнир легенд

Виталий и Владимир Кличко могут вернуться в бокс

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Источник – klitschko-brothers.com.

Выдающиеся украинские супертяжеловесы Виталий и Владимир Кличко могут стать участниками турнира легенд мирового бокса.

Об этом сообщает Klitschko-brothers.com.

Турнир в формате “супершістки” предложил организовать известный американский боксер Оливер Маккол,

55-летний Маккол, который нокаутировал самого британца Леннокса Льюиса, свой последний поединок на профессиональном ринге провел в мае прошлого года, победив мексиканца Уго Ломелі. Американец выдвинул идею организации турнира, комментируя возможное возвращение в ринг своего знаменитого соотечественника Майка Тайсона.

На ринг могут выйти Леннокс Льюис, Эвандера Холифилд, Дэвид Хэй.

Напомним, Тайсону пообещали миллион долларов за возвращение на ринг.