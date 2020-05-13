Хэй: Чисора до Усика будет готов лучше, чем к бою с Кличко

Бой Усик – Чисора перенесен на неопределенное время

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Источник – BoxingScene.

Британский боксер Дерек Чисора будет готов к ближайшему бою против Александра Усика лучше, чем он раньше был готов к поединку с Виталием Кличко.

Об этом заявил менеджер боксера Дэвид Хэй.

“Я помню, что Дерек в том поединке выглядел действительно неплохо. Виталий не смог нанести ему серьезных повреждений. Чисора проиграл, но очень старался в ринге.

И сейчас к бою с Усиком он будет готов гораздо лучше. Дерек стал более дисциплинированным и физически готовым.

В те времена нельзя сказать, что Чисора вел жизнь профессионального спортсмена. Он делал все, что хотел, но времена изменились”, – отметил Хэй.