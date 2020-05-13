Хэй: Чисора до Усика будет готов лучше, чем к бою с Кличко

Бой Усик – Чисора перенесен на неопределенное время
#Чисора, #Усик
Источник – BoxingScene.
Британский боксер Дерек Чисора будет готов к ближайшему бою против Александра Усика лучше, чем он раньше был готов к поединку с Виталием Кличко.
Об этом заявил менеджер боксера Дэвид Хэй.
“Я помню, что Дерек в том поединке выглядел действительно неплохо. Виталий не смог нанести ему серьезных повреждений. Чисора проиграл, но очень старался в ринге.
И сейчас к бою с Усиком он будет готов гораздо лучше. Дерек стал более дисциплинированным и физически готовым.
В те времена нельзя сказать, что Чисора вел жизнь профессионального спортсмена. Он делал все, что хотел, но времена изменились”, – отметил Хэй.
Бой Усик – Чисора должен был состояться 23-го мая, но перенесен на неопределенное время.
Ранее Чисора нагло надругался над Кличко и Усиком.