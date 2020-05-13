Мейвезер: Прекратите преследовать старика Пакьяо

Американец просит молодых боксеров драться между собой

#Пакьяо, #Мейвезер

Источник – Boxingnews 24.

Молодым боксерам не стоит бросать вызов филиппинцу Мэнни Пакьяо, которому уже исполнилось 41 год.

Об этом заявил американский боксер Флойд Мейвезер.

“Мэнни волен делать все, что он захочет. Не имею ничего против него, но он – это не я. Печально слышать, как парни говорят: Я хочу драться с Мэнни Пакьяо.

Сейчас Мэнни 41 год, не преследуйте его. Молодые ребята, бегайте друг за другом. Прекратите преследовать этого старика. Но если выпадет такая возможность, то выйдите и сделайте свою работу.

Пусть Пакьяо сам выбирает, с кем он хочет драться. Он много чего достиг. Надеюсь, что он сделал несколько удачных инвестиций”, – сказал Мейвезер.