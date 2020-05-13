Ветеран АТО вызвал на бой Усика

Ветеран готов драться с Александром Усиком

#Усик

Источник – xsport.ua.

Начальник управления по делам ветеранов войны и бывший ветеран АТО 37-летний Андрей Грачев вызвал на бой боксера Александра Усика.

Об этом он рассказал в Facebook.

Грачева разозлил ответ Усика украинскому борцу Богдану Грицаю, где боксер сказал, что будет драться только в ринге.

Актуально: Усик ответил на вызов украинского борца

Грачев напомнил Усику, что Украина воюет с Россией, которая оккупировала украинские территории и осуществляет обстрелы.

Ветеран является бывшим призером чемпионатов Украины по самбо и дзюдо.

Отметим, что позднее пост стал недоступен.

Напомним, украинский борец вызвал на бой Александра Усика.