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Бокс

Ветеран АТО вызвал на бой Усика

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Ветеран готов драться с Александром Усиком

#Усик

Источник – xsport.ua.

Начальник управления по делам ветеранов войны и бывший ветеран АТО 37-летний Андрей Грачев вызвал на бой боксера Александра Усика.

Об этом он рассказал в Facebook.

Грачева разозлил ответ Усика украинскому борцу Богдану Грицаю, где боксер сказал, что будет драться только в ринге.

Актуально: Усик ответил на вызов украинского борца

Грачев напомнил Усику, что Украина воюет с Россией, которая оккупировала украинские территории и осуществляет обстрелы.

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Ветеран является бывшим призером чемпионатов Украины по самбо и дзюдо.

Отметим, что позднее пост стал недоступен.

Ветеран АТО викликав на бій Усика

Напомним, украинский борец вызвал на бой Александра Усика.

Источник: champion.com.ua
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