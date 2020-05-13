Ветеран АТО вызвал на бой Усика

Ветеран готов драться с Александром Усиком
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Источник – xsport.ua.
Начальник управления по делам ветеранов войны и бывший ветеран АТО 37-летний Андрей Грачев вызвал на бой боксера Александра Усика.
Об этом он рассказал в Facebook.
Грачева разозлил ответ Усика украинскому борцу Богдану Грицаю, где боксер сказал, что будет драться только в ринге.
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Грачев напомнил Усику, что Украина воюет с Россией, которая оккупировала украинские территории и осуществляет обстрелы.
Ветеран является бывшим призером чемпионатов Украины по самбо и дзюдо.
Отметим, что позднее пост стал недоступен.
Напомним, украинский борец вызвал на бой Александра Усика.
Источник: champion.com.ua