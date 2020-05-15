Фьюри не собирается биться с Усиком

Тайсон Фьюри прокомментировал своих потенциальных соперников

#Фьюри, #Усик

Источник – ukrinform.иа.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри не планирует в ближайшее время драться против Александра Усика.

Об этом рассказал сам боксер.

“Сначала у меня оставалось три боя по контракту, теперь – два. В планах у меня есть Уайлдер и Джошуа. Мне 31 год, я в хороших кондициях, в прекрасном настроении. Тренируюсь 3-4 раза на день. Есть еще много боксеров, с которыми я мог бы боксировать. Есть Диллиан Уайт, Джаррелл Миллер, Кубрат Пулев, Энди Руис, Луис Ортис, Даниэль Дюбуа, Джо Джойс. Кроме того, Эфе Аджагба – большой нигерийский олимпиец, а также Тони Йока, олимпийский чемпион из Франции”, – рассказал Фьюри.

Ранее сообщалось, что Джошуа подпишет с Фьюри контракт на два поединка.

Также, Уайлдер может получить 10 млн долларов за отказ боя с Фьюри.