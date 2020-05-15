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Гонорары Ломаченко могут резко сократиться

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Гонорары боксеров могут упасть в четыре раза

#Ломаченко, #Лопес

Источник – mixsport.рго.

Через пандемию коронавирус могут резко сократиться гонорары чемпиона мира Василия Ломаченко.

Об этом сообщает mixsport.pro.

Недавно Теофімо Лопес рассказал, что его бой с Василием Ломаченко не состоится. Основной причиной стало не закрытие границ, а значительное сокращение гонораров боксеров.

Такие изменения вызваны конъюнктурой рынка. Правами на бои Василия владеет американская компания Top Rank, которая и выплачивает гонорары Ломаченко. Главным источником доходов Top Rank является продажа телеправ на свои боксерские шоу. Партнер Top Rank — телевизионный гигант ESPN, который благодаря качественному контенту развивает свою стрімінгову платформу ESPN +. Контракт, подписанный в 2018 году, позволил Top Rank генерировать больше прибыли и повысить гонорары своим бойцам.

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Но в последние месяцы ситуация изменилась. ESPN не закупает трансляции в Top Rank, поскольку спортивные шоу не проводятся. Контракт телепартнера с промоутерской компанией пересматривается. И это непосредственно влияет на гонорары боксеров.

К тому же промоутерские компании в нынешних условиях временно лишаются еще одной значительной статьи доходов. Первые свои боксерские шоу после пандемии будут проводиться без зрителей. А продажа билетов на шоу была второй статьей доходов после продажи телеправ.

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Эти причины и определили обвал гонораров боксеров. Об этом недавно сказал даже промоутер Ломаченко Боб Арум. По его мнению, боксерам придется смириться со значительным сокращением гонораров.

Напомним, Лопес заявил об отмене боя с Ломаченко.

Источник: champion.com.ua
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