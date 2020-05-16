Алиев дебютирует на боксерском ринге

Александр Алиев попробует свои силы в боксе
#Алиев #Битва
Источник – Чемпион.
Ексфутболіст Динамо Александр Алиев примет участие в проекте Битва, участниками которого являются медийные личности.
Об этом сообщает прессслужба телешоу.
Соперником ексфутболіста станет актер и модель Никита Вакулюк. Бой будет состоять из трех раундов по две минуты.
Ранее, Алиев объявил о создании нового YouTube-канала.
Напомним, Алиев предлагал Милевскому сыграть прощальный матч в Хабаровске с медведями.
Источник: champion.com.ua