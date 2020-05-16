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Алиев дебютирует на боксерском ринге

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Александр Алиев попробует свои силы в боксе

#Алиев #Битва

Источник – Чемпион.

Ексфутболіст Динамо Александр Алиев примет участие в проекте Битва, участниками которого являются медийные личности.

Об этом сообщает прессслужба телешоу.

Соперником ексфутболіста станет актер и модель Никита Вакулюк. Бой будет состоять из трех раундов по две минуты.

Ранее, Алиев объявил о создании нового YouTube-канала.

Напомним, Алиев предлагал Милевскому сыграть прощальный матч в Хабаровске с медведями.

Источник: champion.com.ua
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