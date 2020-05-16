Бурсак: Грицай – неадекватный какой-то

#Усик #Грицай

Источник – xsport.ua.

35-летний украинский средневес Максим Бурсак (36-6-2, 16 КО) не понимает ситуацию вокруг супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) и борца Богдана Грицая.

Об этом сказал сам боксер.

“Я вообще не знаю, кто такой Грицай. Это клоунада, шоу. Честно говоря, даже не хочу это комментировать. Кто такой Грицай? По каким правилам они драться будут, кто гонорары платить будет, нужно ли это Усику?

Я тоже могу сейчас бросить вызов кому-то. Платите деньги и давайте сделаем.

У Усика свой путь, есть цель – Джошуа, Уайлдер. Который Грицай? При чем здесь он? Зачем он бросает вызов? Усик же боксер, а не борец, не рукопашник. Пусть Грицаю бросит вызов стрелок из пистолета. Скажет: “Давай”.

Усика стихия – это бокс. Хочешь боксировать – давай. Но кто будет платить гонорары, кому нужен этот бой? Может только в качестве спарринга. А так … Кто купит трансляцию? Кто такой Грицай? Кто заплатит за этот бой?

Усику же нужно потратить на этот бой свое время, подготовку, здоровье. То есть, вообще не интересно. Я считаю, что Саня прав и не понимаю, откуда этот Грицай взялся, зачем он это делает, с какой целью?

Я слышал про эту ситуацию, но даже не хочу комментировать. Это неадекватни какие-то. Ну, я имею в виду этого Грицая”,- сказал Бурсак.