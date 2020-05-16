Джошуа в 2020 году успеет провести лишь один бой, – промоутер

Эдди Гірн прокомментировал бои Энтони Джошуа в текущем году

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Источник – ukrinform.иа.

Чемпион WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа в 2020 году успеет провести лишь один бой.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гірн.

“Сейчас мы вынуждены признать, что в нынешнем году Энтони Джошуа сможет провести лишь один бой. Мы планировали поединок с Пулевым в августе, а потом еще один в декабре. Но до боев Энтони нужна масштабная подготовка, поэтому будет только один бой”, – отметил Гірн.

Ранее сообщалось, что Джошуа подпишет с Фьюри контракт на два поединка.

Также, Уайлдер может получить 10 млн долларов за отказ боя с Фьюри.