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Бокс

Джошуа в 2020 году успеет провести лишь один бой, – промоутер

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Эдди Гірн прокомментировал бои Энтони Джошуа в текущем году

#Джошуа, #Гірн, #бокс

Источник – ukrinform.иа.

Чемпион WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа в 2020 году успеет провести лишь один бой.

Об этом рассказал промоутер Эдди Гірн.

“Сейчас мы вынуждены признать, что в нынешнем году Энтони Джошуа сможет провести лишь один бой. Мы планировали поединок с Пулевым в августе, а потом еще один в декабре. Но до боев Энтони нужна масштабная подготовка, поэтому будет только один бой”, – отметил Гірн.

Ранее сообщалось, что Джошуа подпишет с Фьюри контракт на два поединка.

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Также, Уайлдер может получить 10 млн долларов за отказ боя с Фьюри.

Источник: champion.com.ua
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