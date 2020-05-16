Гвоздик: 8 лет назад я хотел завершить карьеру

Украинца спас пример Усика и Ломаченко

#Гвоздик, #Усик #Ломаченко

Источник – 24boxing.com.ua.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) мог завершить карьеру 8 лет назад.

Об этом он недавно рассказал.

“Были мысли закончить с боксом и эти мысли были на первом плане. Но благодаря примеру Саши и Васи, которые попытались перейти в профессионалы, я решил: “А почему бы не попробовать”. Сейчас я об этом не жалею”, – рассказал Гвоздик.

Напомним, Гвоздик рассказал, кто из украинских боксеров вскоре может стать чемпионом мира.

Ранее, Гвоздик планировал выиграть титул WBO.