Гвоздик: 8 лет назад я хотел завершить карьеру

Украинца спас пример Усика и Ломаченко
#Гвоздик, #Усик #Ломаченко
Источник – 24boxing.com.ua.
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) мог завершить карьеру 8 лет назад.
Об этом он недавно рассказал.
“Были мысли закончить с боксом и эти мысли были на первом плане. Но благодаря примеру Саши и Васи, которые попытались перейти в профессионалы, я решил: “А почему бы не попробовать”. Сейчас я об этом не жалею”, – рассказал Гвоздик.
Напомним, Гвоздик рассказал, кто из украинских боксеров вскоре может стать чемпионом мира.
Ранее, Гвоздик планировал выиграть титул WBO.
Источник: champion.com.ua