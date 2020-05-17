Воскресенье, 17 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксАрум анонсировал бой Ломанченко – Лопес
Бокс

Арум анонсировал бой Ломанченко – Лопес

AdminНет комментариев
Добавлено

#Ломаченко

Источник – isport.ua.

Поединок Ломанченко – Лопес никто не отменял.

Об этом сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

Актуально: Гонорары Ломаченко могут резко сократиться

“Никто не отменял бой Ломаченко – Лопес. Мы хотим, чтобы он состоялся как можно скорее. Ломаченко в Украине и мы изучаем вопрос его возвращения в США.

Лопес и его менеджеры готовы на этот поединок. Промежуточных боев также не планируем. Вероятно, этот бой состоится без зрителей.

Мы устроим поединок. Надеюсь, мы сделаем это до сентября, если сможем доставить Ломаченко и его команду в США”, – сказал Арум.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

12 − 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Усик своим делом доказывает, что он патриот Украины – Долидзе

Стивенсон в июне выйдет на ринг против Риверы

Рамирес: Ломаченко может сломать Лопеса

Гвоздик: 8 лет назад я хотел завершить карьеру

Бурсак: Грицай – неадекватный какой-то

Закрыть