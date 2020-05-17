Чисора: Кличко мог бы еще включиться в битву супертяжеловесов

Источник – Чемпион.

Владимир Кличко мог бы без проблем продолжать боксировать.

Так считает британский супертяжеловес Дерек Чисора.

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“Владимир хороший боксер, и он в форме. Я не знаю, почему он завершил карьеру. Я думаю, что он мог бы включиться в битву супертяжеловесов. Не понимаю, почему он ушел. Он проиграл только Фьюри и Джошуа. Но если бы он хотел вернуться, то вернулся бы и нокаутировал бы нескольких человек.

Если он будет помогать Усику, то я буду только рад. Ведь он не будет помогать уже непосредственно в ринге, правильно? Так же он может помочь и мне, если я попрошу о помощи”,- сказал Чисора.