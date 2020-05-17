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Бокс

Гвоздик назвал причину, по которой не хочет проводить свои бои в Украине

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Боксер не видит смысла проводить бой, если финансовая сторона его не удовлетворит

#Гвоздик

Источник – RTFight Com.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик не хочет проводить свои бои в Украине за финансовые вопросы.

Об этом заявил сам боксер.

“На сегодня мне 33 года, у меня есть семья. Любая подготовка требует вложения финансов, своего здоровья и кучи усилий. Бесплатно сегодня я этого делать не готов и не хочу. Если я не смогу зарабатывать себе на жизнь боксом, то пойду работать подсобником или кассиром в McDonalds.

Сегодня в Украине ситуация такова, что не получится “отбить” все затраченные усилия. С кем я буду там боксировать? Естественно, если в Украине хотят видеть мой бой, то мне должны подобрать достойного оппонента. Я же не буду боксировать с каким-то першорозрядником из клубов.

Чтобы боксировать на достойном уровне против достойного оппонента, я должен пройти качественную подготовку с хорошими спарринг-партнерами и всеми соответствующими моментами, что затратно и натужно. Хочется получить вознаграждение за свой труд. Поэтому мне кажется, что на сегодня это маловероятно, потому что в Украине эта индустрия не так развита, как в США”, – сказал Гвоздик.

Ранее Гвоздик назвал имя наиболее недооцененного украинского ТОП-боксера.

Источник: champion.com.ua
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