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Бокс

Хэй не включил братьев Кличко в ТОП 10 супертяжей в истории бокса

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Мухаммед Али возглавил список британца

#Хэй

Источник – vringe.com.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй назвал ТОП 10 супертяжей в истории бокса.

Об этом сообщает vringe.com.

По его мнению, этот список выглядит следующим образом:

1. Мухаммед Али

2. Леннокс Льюис

3. Эвандер Холифилд

4. Джордж Форман

5. Ларри Холмс

6. Майк Тайсон

7. Джо Фрейзер

8. Сонни Листон

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9. Кен Нортон

10. Риддик Боу

Отметим, что в список не включил братьев Кличко.

Ранее Чисора заявлял, что Кличко мог бы еще включиться в битву супертяжей.

Источник: champion.com.ua
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