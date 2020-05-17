Хэй не включил братьев Кличко в ТОП 10 супертяжей в истории бокса

Мухаммед Али возглавил список британца

#Хэй

Источник – vringe.com.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй назвал ТОП 10 супертяжей в истории бокса.

Об этом сообщает vringe.com.

По его мнению, этот список выглядит следующим образом:

1. Мухаммед Али

2. Леннокс Льюис

3. Эвандер Холифилд

4. Джордж Форман

5. Ларри Холмс

6. Майк Тайсон

7. Джо Фрейзер

8. Сонни Листон

9. Кен Нортон

10. Риддик Боу

Отметим, что в список не включил братьев Кличко.

Ранее Чисора заявлял, что Кличко мог бы еще включиться в битву супертяжей.