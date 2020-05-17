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Бокс

Ирина Фарион: Существо с отбитым мозгом на фамилия Усик, гордо заявила, что он Александр

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#Усик

Источник – Чемпион.

Екснардеп Украины Ирина Фарион высказала свое возмущение по поводу скандальной ситуации вокруг украинского боксера Александра Усика, который снялся в российском фильме о церкви.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Важно: Усик своим делом доказывает, что он патриот Украины

“Недавно существо с отбитым мозгом, на фамилия Усик, гордо заявила, что он Александр, а не Александр. Его, пожалуй, с малого мальства кормили ядовитыми продуктами?

Имена и фамилии – это не чья-то собственность и прихоть. Это составная часть языковой системы. Латинская пословица говорит, что грамматике подчиняются даже императоры! Но не манкурты, янычары, оборотни и идиоты в Украине”,- написала Фарион.

Источник: champion.com.ua
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