Ирина Фарион: Существо с отбитым мозгом на фамилия Усик, гордо заявила, что он Александр

#Усик

Источник – Чемпион.

Екснардеп Украины Ирина Фарион высказала свое возмущение по поводу скандальной ситуации вокруг украинского боксера Александра Усика, который снялся в российском фильме о церкви.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Важно: Усик своим делом доказывает, что он патриот Украины

“Недавно существо с отбитым мозгом, на фамилия Усик, гордо заявила, что он Александр, а не Александр. Его, пожалуй, с малого мальства кормили ядовитыми продуктами? Имена и фамилии – это не чья-то собственность и прихоть. Это составная часть языковой системы. Латинская пословица говорит, что грамматике подчиняются даже императоры! Но не манкурты, янычары, оборотни и идиоты в Украине”,- написала Фарион.