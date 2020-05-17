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Бокс

Усик своим делом доказывает, что он патриот Украины – Долидзе

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Роман Долидзе считает Александра Усика настоящим патриотом

#Усик

Источник – Чемпион.

Украинский боксер мог в любое время сменить гражданство, если бы он был против Украины.

Об этом рассказал грузинский боец UFC Роман Долидзе.

“В последние дни со мной часто связываются журналисты по поводу ситуации с Усиком. Я с ним встречался несколько раз.

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Крайний раз мы встречались перед моим последним боем. Он заходил ко мне в раздевалку пожелать удачи. В целом, оставил очень хорошее впечатление. Положительный, добродушный человек.

Мое мнение по этому вопросу. Считаю, что если бы он имел что-то против Украины, он бы давно смог изменить гражданство. Уверен, у него были такие возможности.

Он действительно своим делом доказывает, что он – патриот этой страны. Выступает, побеждает, высоко поднимает украинский флаг. Считаю это дело раздуто. Кто только нагнетает обстановку”, – рассказал Долидзе.

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Слова Усика при желании можно интерпретировать по-разному. Но мое мнение таково. – ალექსანდრ უსიკთან დაკავშირებულ სიტუაციაზე ჩემს აზრს გამოვხატავ. გავიცანი კიევში, ჩემი ბოლო ბრძოლის წინ შემოვიდა და წარმატება მისურვა. #RDsport #ukraine #Georgia #mma #boxing #sport

Публикация вот Roman Dolidze (@romandolidze) 14 Май 2020 в 10:11 PDT

Напомним, Грицай уверен в своей победе над Усиком.

Источник: champion.com.ua
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