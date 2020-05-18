Американский боксер договорился о бое с легендарным Тайсоном

Бриггс привлек инвесторов для своего поединка с Тайсоном
#Бриггс, #Тайсон
Источник – Daily Mail.
Американский боксер Шеннон Бриггс договорился о поединке против бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона.
Об этом заявил сам Бриггс.
“Я только, что разговаривал с Майком. Все одобрено, я и Майк, мы собираемся сделать это. Все официально, вы увидите, как это произойдет.
Мы с Тайсоном собираемся надеть перчатки, мы будем драться, мы позволим говорить нашим кулакам.
Я скажу так: деньги есть! Я не могу сказать больше. Я не могу сказать ничего, потому что это будет показательный бой на благотворительность. Я бы хотел, чтобы люди это хорошо понимали.
Это должно быть шоу, для забавы, мы немного порухаємося, хотя это Майк Тайсон, и что-то может внезапно измениться, когда прозвучит гонг.
Конечно, у него сильный удар, и он может даже сломать мне ребра. Я должен быть готов к этому. И тогда все скажут, что он готов к Уайлдера”, – добавил Бррігс.
Напомним, Холифилд назвал условие боя с Тайсоном.