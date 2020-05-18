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Американский боксер договорился о бое с легендарным Тайсоном

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Бриггс привлек инвесторов для своего поединка с Тайсоном

#Бриггс, #Тайсон

Источник – Daily Mail.

Американский боксер Шеннон Бриггс договорился о поединке против бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона.

Об этом заявил сам Бриггс.

“Я только, что разговаривал с Майком. Все одобрено, я и Майк, мы собираемся сделать это. Все официально, вы увидите, как это произойдет.

Мы с Тайсоном собираемся надеть перчатки, мы будем драться, мы позволим говорить нашим кулакам.

Я скажу так: деньги есть! Я не могу сказать больше. Я не могу сказать ничего, потому что это будет показательный бой на благотворительность. Я бы хотел, чтобы люди это хорошо понимали.

Это должно быть шоу, для забавы, мы немного порухаємося, хотя это Майк Тайсон, и что-то может внезапно измениться, когда прозвучит гонг.

Конечно, у него сильный удар, и он может даже сломать мне ребра. Я должен быть готов к этому. И тогда все скажут, что он готов к Уайлдера”, – добавил Бррігс.

Напомним, Холифилд назвал условие боя с Тайсоном.

Источник: champion.com.ua
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