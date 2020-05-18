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Бокс

Известный телеведущий: Усик и Ломаченко сильные в ринге, но очень слабенькие в умственном жанре

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Кондратюк прокомментировал участие боксеров в российском фильме

#Ломаченко, #Усик

Источник – expres.online.

Поступки боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика вне спорта не стоят выеденного яйца.

Об этом заявил телеведущий Игорь Кондратюк.

“Мне будет безразлично, если эти ребята перестанут выступать под украинским флагом. Усик и Ломаченко сильные в ринге, но очень слабенькие в умственном жанре. Не понимаю тех, для кого они являются кумирами. Их поступки вне спорта не стоят выеденного яйца. Их слова не весят ни грамма”, – отметил Конратюк.

Ранее екснардеп Украины Ирина Фарион выразила большое возмущение, что “существо с отбитым мозгом, на фамилия Усик, гордо заявила, что он Александр, а не Александр”.

Источник: champion.com.ua
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