Известный телеведущий: Усик и Ломаченко сильные в ринге, но очень слабенькие в умственном жанре

Кондратюк прокомментировал участие боксеров в российском фильме

#Ломаченко, #Усик

Источник – expres.online.

Поступки боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика вне спорта не стоят выеденного яйца.

Об этом заявил телеведущий Игорь Кондратюк.

“Мне будет безразлично, если эти ребята перестанут выступать под украинским флагом. Усик и Ломаченко сильные в ринге, но очень слабенькие в умственном жанре. Не понимаю тех, для кого они являются кумирами. Их поступки вне спорта не стоят выеденного яйца. Их слова не весят ни грамма”, – отметил Конратюк.