Известный телеведущий: Усик и Ломаченко сильные в ринге, но очень слабенькие в умственном жанре

Кондратюк прокомментировал участие боксеров в российском фильме
#Ломаченко, #Усик
Источник – expres.online.
Поступки боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика вне спорта не стоят выеденного яйца.
Об этом заявил телеведущий Игорь Кондратюк.
“Мне будет безразлично, если эти ребята перестанут выступать под украинским флагом. Усик и Ломаченко сильные в ринге, но очень слабенькие в умственном жанре. Не понимаю тех, для кого они являются кумирами. Их поступки вне спорта не стоят выеденного яйца. Их слова не весят ни грамма”, – отметил Конратюк.
Ранее екснардеп Украины Ирина Фарион выразила большое возмущение, что “существо с отбитым мозгом, на фамилия Усик, гордо заявила, что он Александр, а не Александр”.
Источник: champion.com.ua