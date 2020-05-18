Майк Тайсон короновал Флойда Мейвезера – “величайшим бойцом за 100 лет”

#Тайсон
Источник – worldboxingnews.
Бывший абсолютный чемпион Майк Тайсон высоко оценил бывшего pound for pound Флойда Мейвезера.
Важно: Начались переговоры о третий бой Холифилда и Тайсона
“Худший человек на планете”, которая сейчас готовится к возвращению в 53 года, говорил с энтузиазмом, давая Конору Мак-Грегору повод для размышлений.
Тайсон сказал что Мак-Грегор достиг успеха против Мейвезера, несмотря на то, что проиграл в десяти раундах после своего единственного боксерского поединка
“Слушай, у него никогда не было боксерского поединка в его жизни, не так ли? Он прошел десять раундов с величайшим бойцом за последние сто лет в боксе”, – сказал Тайсон
Источник: champion.com.ua