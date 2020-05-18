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Бокс

Майк Тайсон короновал Флойда Мейвезера – “величайшим бойцом за 100 лет”

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#Тайсон

Источник – worldboxingnews.

Бывший абсолютный чемпион Майк Тайсон высоко оценил бывшего pound for pound Флойда Мейвезера.

Важно: Начались переговоры о третий бой Холифилда и Тайсона

“Худший человек на планете”, которая сейчас готовится к возвращению в 53 года, говорил с энтузиазмом, давая Конору Мак-Грегору повод для размышлений.

Тайсон сказал что Мак-Грегор достиг успеха против Мейвезера, несмотря на то, что проиграл в десяти раундах после своего единственного боксерского поединка

“Слушай, у него никогда не было боксерского поединка в его жизни, не так ли? Он прошел десять раундов с величайшим бойцом за последние сто лет в боксе”, – сказал Тайсон

Источник: champion.com.ua
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