Вторник, 19 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксФьюри: Перед боем с Кличко меня все хоронили
Бокс

Фьюри: Перед боем с Кличко меня все хоронили

AdminНет комментариев
Добавлено

Чемпион мира вспомнил, как его несколько раз списывали со счетов

#Кличко #Фьюри

Источник – Sky Sports.

Чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри все время недооценивали.

Об этом заявил сам боксер.

“Мне говорили, что я никогда ничего не добьюсь и не буду предан боксу.

Потом меня списали со счетов, потому что я не имел красивого тела, как все остальные. Потом они списали меня, потому что чемпионом мира в супертяжелом весе был Владимир Кличко.

Я должен был ехать на бой в Германию, и меня все прятали. Потом они меня еще раз списали, ибо я весил 28 стоунов (около 180 кг) и имел проблемы с психическим здоровьем, но это не остановило меня”, – сказал Фьюри.

Напомним, в бою, который состоялся в конце 2015 года, Владимир Кличко уступил Фьюри по очкам.

Читайте также:  Далакян - Перес: когда и где смотреть чемпионский бой WBA

Ранее Чисора заявлял, что Кличко мог бы еще включиться в битву супертяжей.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

один × три =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Мак-Грегор хочет реванша у Мейвезера

Лопес хочет драться с Хейни после победы над Ломаченко

Лопес: Ломаченко знает, что я не смогу уложиться в вес

Украинский кикбоксер: В видео, где Усик вызвал на бой диванного эксперта, я не нашел никакой агрессии

Лопес заговорил о поединках с Рамиресом и Тейлором

Закрыть