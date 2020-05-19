Фьюри: Перед боем с Кличко меня все хоронили

Чемпион мира вспомнил, как его несколько раз списывали со счетов

#Кличко #Фьюри

Источник – Sky Sports.

Чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри все время недооценивали.

Об этом заявил сам боксер.

“Мне говорили, что я никогда ничего не добьюсь и не буду предан боксу.

Потом меня списали со счетов, потому что я не имел красивого тела, как все остальные. Потом они списали меня, потому что чемпионом мира в супертяжелом весе был Владимир Кличко.

Я должен был ехать на бой в Германию, и меня все прятали. Потом они меня еще раз списали, ибо я весил 28 стоунов (около 180 кг) и имел проблемы с психическим здоровьем, но это не остановило меня”, – сказал Фьюри.