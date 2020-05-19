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Бокс

Холифилд рассказал, кто заставил его задуматься о завершении карьеры

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Легендарный боксер вспомнил свой спарринг с Руисом

#Холифилд, #Руис

Источник – BoxingScene.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Эвандер Холифилд задумался о завершении карьеры после спарринга с Энди Руисом.

Об этом заявил сам легендарный боксер.

“Я много лет назад понял, что мне пора идти. Я достиг своей цели. Я был мелким супертяжеловесом. Те, кто выступают в этом дивизионе сейчас, намного больше, и их рефлексы гораздо быстрее.

Я хорошо держался против Руиса, но перед спаррингом думал, что должен уверенно его превосходить. Я понял, что что-то не так, раз парень, который так выглядит, смог создать мне проблемы”, – сказал Холифилд.

Отметим, что ексчемпіон завершил карьеру в 2011 году, после победы над Брайаном Нильсеном.

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Напомним, Холифилд назвал условие боя с Тайсоном.

Источник: champion.com.ua
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