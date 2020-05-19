Журавлев: Почему Ломаченко внесли в базу Миротворец?

Кикбоксер – про боксерские качества Ломаченко

#Журавлев, #Ломаченко, #Усик

Источник – Tribuna.com.

Создать базу Миротворец было хорошей идеей в 2014 году, но почему в нее внесли чемпиона мира Василия Ломаченко.

Об этом заявил украинский кикбоксер Павел Журавлев.

“Сейчас Васю Ломаченко внесли в Миротворец. Я скажу честно, создать Миротворец было хорошей идеей в 2014 году. Вопрос в другом, вы внесли чемпиона мира.

Я, честно, восхищаюсь его боксерскими качествами. Я немного знаю его как человека. Я знаю, что он очень хороший человек, благородный.

Вопрос в том, что за уши вытащили какие-то моменты, не буду обсуждать эти вопросы, включили его в список “миротворца”. Хорошо, почему нет в этом списке наших депутатов, которые катаются в Москву на переговоры? Почему нет взяточников?

Вопросов очень много, поэтому если мы говорим, что мы боремся с чем-то, то нужно начинать не с таких мелких, малозначимых вещей. Когда за спиной у нас происходят неприятности гораздо больше.

Я сам не все одобряю, что происходит, но какого-то криминала большого я не вижу”, – сказал Журавлев.