Лопес: Ломаченко знает, что я не смогу уложиться в вес

Теофімо Лопес прокомментировал бой с Василием Ломаченко

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Источник – sport.ua.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) указал причину, почему его бой против обладателя поясов WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) может не состояться.

Об этом рассказал сам американский боксер.

“Мы пытаемся понять, не откажется от этого боя Ломаченко. Моя логика проста – не нужно отступать. Все хотят, чтобы этот бой состоялся. Я определенно планирую набрать вес. 140 фунтах (первый полусредний вес) будут следующими, я очень близок к этому. Дело в том, что именно поэтому я поддерживаю себя в форме. Если я не буду этого делать, буду очень большим для легкого веса. Мои кости все еще растут. Я должен следить за своим весом, чтобы провести еще один или два боя в 135 фунтах до перехода в дивизион выше. Ничего не могу обещать. Я хочу боя с Ломаченко, но из-за того, что пандемия продолжается, этот вариант постепенно исчезает. Ситуация плохая, ненавижу все это. Они выжидают. Они знают, что я больше не смогу уложиться в вес”, – сказал Лопес.

Напомним, Лопес заговорил о поединках с Рамиресом и Тейлором.

Ранее Арум анонсировал бой Ломанченко – Лопес.