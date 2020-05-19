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Бокс

Лопес заговорил о поединках с Рамиресом и Тейлором

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Американец хочет стать абсолютным чемпионом в 135 и 140 фунтах

#Лопес, #Рамирес

Источник – boxingscene.com.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофімо Лопес планирует стать абсолютным чемпионом не только в легком весе (135 фунтов), но и на категорию выше (140 фунтов).

Об этом заявил сам боксер.

“Мы можем сделать бой с Хосе Рамирес или Джошем Тейлором. Мы способны выступать в разных весовых категориях.

Я даже не хочу, чтобы эти двое дрались друг с другом. Я желаю завоевать все эти пояса. Я хочу стать абсолютным чемпионом в 135 и 140 фунтах”, – сказал Лопес.

Ранее Арум анонсировал бой Ломанченко – Лопес.

Источник: champion.com.ua
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