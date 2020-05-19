Мак-Грегор хочет реванша у Мейвезера

Конор Мак-Грегор прокомментировал возможный бой с Флойдом Мейвезером

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Источник – espreso.tv.

Ексчемпіон UFC Конор Мак-Грегор требует второй поединок против американского боксера Флойда Мейвезера

Об этом рассказал сам боец.

“Это был прекрасный бой, если оглянуться назад. Ранние раунды я забрал, и даже поздние, когда мои ноги ослабли, я все равно опережал его. Я получил кредит доверия от многих известных имен в мире бокса, за что я благодарен. Тем более Майку Тайсону. Вдохновленный на вторую часть”, – рассказал Мак-Грегор.