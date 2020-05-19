Сиренко: Я чувствую, что мои лучшие бои приближаются

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) отметил, что в будущем рассчитывает провести свои лучшие бои.

По словам спортсмена, он будет помнить каждый свой поединок в ринге.

«Я чувствую, что мои лучшие бои приближаются, но у меня и до этого было несколько захватывающих боев.

Я буду помнить каждый бой, потому что каждый лагерь был очень жестким, но в то же время полным воспоминаний. Вокруг меня были замечательные люди. Я наслаждаюсь всем этим», – приводит слова боксера The Ring.

Также он поблагодарил свою команду за проделанную работу и за все усилия, чтобы стать лучше.