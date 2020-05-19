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Бокс

Спенс проведет бой с бывшим соперником Редкача

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Боксер сразится с Гарсией

#Спенс, #Редкач

Источник – UA-футбол.

Чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс (26-0, 21 КО) узнал подробности своего первого боя с момента попадания в автокатастрофу в январе текущего года.

Об этом сообщает The Athletic.

В сентябре Спенс сразится с Дэнни Гарсией (36-2, 21 КО). На территории США бой по платной системе покажет телеканал FOX.

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Спенс и Гарсия могли подраться еще в начале года, однако авария Ерроли отложила этот поединок на неопределенный срок.

Пока Спенс восстанавливался после многочисленных травм, Гарсия в январе в Бруклине отбоксировал с Иваном Редкачем (23-5-1, 18 КО), побив украинца единогласным решением судей.

Напомним, Редкач требует выгнать из команды Усика тренера-россиянина.

Источник: champion.com.ua
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