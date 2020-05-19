Украинский кикбоксер: В видео, где Усик вызвал на бой диванного эксперта, я не нашел никакой агрессии

Журавлев прокомментировал ситуацию Усика и Грицая

#Журавлев, #Усик

Источник – Tribuna.com.

Сегодня нет человека, который бы не знал о конфликте между борцом Богданом Грицаем и боксером Александром Усиком.

Об этом заявил украинский кикбоксер Павел Журавлев.

“Сегодня нет человека, который бы не знал о ситуации с боем Грицая и Усика. Я ответил бы словами Игоря Талькова: “Ошибаются и те и другие”. Я не поддерживаю ни одних, ни вторых.

Мы сейчас говорим конкретно про этот ролик. Мы понимаем, почему именно он вызвал такой ажиотаж. Потому что до этого там было еще куча клипов, роликов, высказываний, которые нагнетали обстановку.

При чем на таком грунте, которую сегодня лучше не трогать. Украина страдает от агрессии РФ, здесь кривотолков быть не может. Для меня лично нет вопросов, кто виноват.

В ролике, где Александр вызвал на бой диванного эксперта, я не нашел никакой агрессии. У нас в интернете действительно много специалистов, которые создавая левые аккаунты, могут писать гадости.

И вот тут Александр решил такой прикольчик сделать, но не ожидал такого вызова”, – сказал Журавлев.