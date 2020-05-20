Беринчик призвал подписать петицию о блокировании доступа к сексу в Украине

В Instagram боксер высказал просьбу своим поклонников

#Беринчик

Источник – Чемпион.

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик (13-0, 7 КО) призвал своих подписчиков в соцсети подписать петицию о блокировании доступа к порнографическим материалам в Украине.

“Всем привет. Большая просьба проголосовать за петицию. Там поймете о чем речь.

Родители, здоровая молодежь, все поймете, все мы взрослые люди. Надо собрать 25000″, – сказал Беринчик.

В настоящее время петицию подписали 1429 человек. До окончания сбора подписей осталось 69 дней.

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