Беринчик призвал подписать петицию о блокировании доступа к сексу в Украине

В Instagram боксер высказал просьбу своим поклонников
#Беринчик
Источник – Чемпион.
Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик (13-0, 7 КО) призвал своих подписчиков в соцсети подписать петицию о блокировании доступа к порнографическим материалам в Украине.
“Всем привет. Большая просьба проголосовать за петицию. Там поймете о чем речь.
Родители, здоровая молодежь, все поймете, все мы взрослые люди. Надо собрать 25000″, – сказал Беринчик.
В настоящее время петицию подписали 1429 человек. До окончания сбора подписей осталось 69 дней.
Ранее, Гірн отказался организовывать бои Тайсона.
Источник: champion.com.ua