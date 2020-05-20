Фьюри: Не могу дождаться, когда снова набью лицо Уайлдеру

Боксер – о своих ожиданиях боя с Уайлдером
#Фьюри, #Уайлдер
Источник – BoxingScene.
Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри продолжает ежедневные тренировки и готовится к третьему бою с Деонтеем Уайлдером.
Об этом заявил сам боксер.
“Продолжаю тренироваться. Мне нужны эти постоянные занятия, чтобы оставаться в тонусе и не быть депрессивным. Я стараюсь тренироваться по 4 раза на день.
Это оставляет меня мотивированным к моей цели. Не могу дождаться, когда снова набью Уайлдеру лицо”, – сказал Фьюри.
Промоутеры ранее подтвердили, что бой Фьюри – Уайлдер состоится только с болельщиками на трибунах, поэтому вряд ли состоится в 2020 году.
Ранее, Гірн отказался организовывать бои Тайсона.
Источник: champion.com.ua