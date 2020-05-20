Фьюри: Не могу дождаться, когда снова набью лицо Уайлдеру

Боксер – о своих ожиданиях боя с Уайлдером

#Фьюри, #Уайлдер

Источник – BoxingScene.

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри продолжает ежедневные тренировки и готовится к третьему бою с Деонтеем Уайлдером.

Об этом заявил сам боксер.

“Продолжаю тренироваться. Мне нужны эти постоянные занятия, чтобы оставаться в тонусе и не быть депрессивным. Я стараюсь тренироваться по 4 раза на день.

Это оставляет меня мотивированным к моей цели. Не могу дождаться, когда снова набью Уайлдеру лицо”, – сказал Фьюри.