Четверг, 21 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксФьюри: Не могу дождаться, когда снова набью лицо Уайлдеру
Бокс

Фьюри: Не могу дождаться, когда снова набью лицо Уайлдеру

AdminНет комментариев
Добавлено

Боксер – о своих ожиданиях боя с Уайлдером

#Фьюри, #Уайлдер

Источник – BoxingScene.

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри продолжает ежедневные тренировки и готовится к третьему бою с Деонтеем Уайлдером.

Об этом заявил сам боксер.

“Продолжаю тренироваться. Мне нужны эти постоянные занятия, чтобы оставаться в тонусе и не быть депрессивным. Я стараюсь тренироваться по 4 раза на день.

Это оставляет меня мотивированным к моей цели. Не могу дождаться, когда снова набью Уайлдеру лицо”, – сказал Фьюри.

Промоутеры ранее подтвердили, что бой Фьюри – Уайлдер состоится только с болельщиками на трибунах, поэтому вряд ли состоится в 2020 году.

Читайте также:  Американский боксер готов выйти в ринг против Джошуа вместо Миллера

Ранее, Гірн отказался организовывать бои Тайсона.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре + 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Беринчик призвал подписать петицию о блокировании доступа к сексу в Украине

Уайлдер: Пусть Кличко возвращается и покажет, на что способен

Ломаченко полетит в США через Москву

Василий Ломаченко
Бой между Ломаченко и Лопесом может состояться в сентябре

Пулев: Джошуа действительно боится меня

Закрыть