Ломаченко полетит в США через Москву

Боб Арум прокомментировал путь Василия Ломаченко в США

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Источник – sport.ua.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) будет добираться до США на бой против обладателя пояса IBF Теофімо Лопеса через Россию.

Об этом рассказал глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

“Если у вас сейчас нет визы, то вам не повезло, поскольку все консульства закрыты, а выдача виз приостановлена. Поэтому у вас обязательно должна быть виза. К тому же вам нужно находиться в стране, с которой можно добраться в США.

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Например, мы не можем привезти сюда британцев. Мы не можем привезти европейцев, если только они не живут в одной из стран бывшего СССР. Дело в том, что по каким-то безумным причинам запрет на путешествия на них не распространяется. В случае с Ломаченко, мы доставим его в Москву, а оттуда – в США. С этим не будет проблем, ведь у Василия есть грин-карта”, – сказал Арум.

Напомним, Лопес хочет драться с Хейни после победы над Ломаченко.