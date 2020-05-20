Среда, 20 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксНазваны возможные дату и место проведения боя Тайсон – Холифилд
Бокс

Названы возможные дату и место проведения боя Тайсон – Холифилд

AdminНет комментариев
Добавлено

Бой может состояться 11 июля

#Тайсон #Холифилд

Источник – knews.kg.

Ветераны бокса Майк Тайсон и Эвандер Холифилд могут провести бой 11 июля 2020 года в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает knews.kg.

Ранее Тайсон и Холифилд дважды встречались между собой. В первом бою победил Холифилд, отправив Тайсона в технический нокаут. Во втором – Тайсон откусил Холифилду часть уха, после чего Эвандер не стал продолжать боксировать. Тайсон получил дисквалификацию и штраф.

Читайте также:  В бойца UFC обнаружен коронавирус

Ранее, Тайсона и Холифилда приглашают подраться в России.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

10 + 18 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Холифилд: Посвящаю возвращения в ринг маме

Спенс проведет бой с бывшим соперником Редкача

Фьюри: Перед боем с Кличко меня все хоронили

Мак-Грегор хочет реванша у Мейвезера

Лопес хочет драться с Хейни после победы над Ломаченко

Закрыть