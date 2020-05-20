Названы возможные дату и место проведения боя Тайсон – Холифилд

Бой может состояться 11 июля

#Тайсон #Холифилд

Источник – knews.kg.

Ветераны бокса Майк Тайсон и Эвандер Холифилд могут провести бой 11 июля 2020 года в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает knews.kg.

Ранее Тайсон и Холифилд дважды встречались между собой. В первом бою победил Холифилд, отправив Тайсона в технический нокаут. Во втором – Тайсон откусил Холифилду часть уха, после чего Эвандер не стал продолжать боксировать. Тайсон получил дисквалификацию и штраф.

Ранее, Тайсона и Холифилда приглашают подраться в России.