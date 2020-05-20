Пулев: Джошуа действительно боится меня

Кубрат Пулев прокомментировал бой против Энтони Джошуа

#Джошуа, #Пулев

Источник – xsport.ua.

Чемпион WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) боится встречи с обязательным претендентом на пояс IBF в супертяжелом весе болгарином Кубратом Пулевым.

Об этом рассказал болгарский боксер.

“Есть два варианта: либо ты дерешься, либо звільняєш титул. Я понял, что Джошуа действительно боится меня. Кажется, что Энтони напуган, поэтому они пытаются перенести или отменить поединок.

Мы сделали все необходимое с нашей стороны. Мы согласились на все условия, о которых просила команда Джошуа. Теперь все зависит от них. Я готов драться с Энтони. Не имеет значения, где состоится поединок. Я жду, когда Эдди Гірн примет окончательное решение относительно места проведения боя”, – рассказал Пулев.