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Тайсона и Холифилда приглашают подраться в России

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#Холифилд, #Тайсон

Источник – sport-express.ru.

Майку Тайсону и Эвандеру Холифилду предложили провести выставочные бои в России.

Об этом заявил российский промоутер Владимир Хрюнов.

“Я веду переговоры о том, чтобы Майк и Эвандер приехали и провели в России выставочные поединки. Не бой между собой, а бои с нашими спортсменами.

Холифилд, на мой взгляд, вполне в состоянии провести и настоящий бой, а не выставочный. Он в отличных кондициях. А вот физическая форма Тайсона, на мой взгляд, не позволит ему провести настоящий бой”, – сказал Хрюнов.

По словам Хрюнова, неназванный арабский фонд предлагает Тайсону за бой с Холифилдом 30 миллионов долларов. Этот же фонд якобы работает и над организацией супербоя между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

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Напомним, Холифилд назвал условие боя с Тайсоном.

Источник: champion.com.ua
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