Тайсона и Холифилда приглашают подраться в России

#Холифилд, #Тайсон

Источник – sport-express.ru.

Майку Тайсону и Эвандеру Холифилду предложили провести выставочные бои в России.

Об этом заявил российский промоутер Владимир Хрюнов.

“Я веду переговоры о том, чтобы Майк и Эвандер приехали и провели в России выставочные поединки. Не бой между собой, а бои с нашими спортсменами.

Холифилд, на мой взгляд, вполне в состоянии провести и настоящий бой, а не выставочный. Он в отличных кондициях. А вот физическая форма Тайсона, на мой взгляд, не позволит ему провести настоящий бой”, – сказал Хрюнов.