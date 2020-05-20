Тайсона и Холифилда приглашают подраться в России

#Холифилд, #Тайсон
Источник – sport-express.ru.
Майку Тайсону и Эвандеру Холифилду предложили провести выставочные бои в России.
Об этом заявил российский промоутер Владимир Хрюнов.
“Я веду переговоры о том, чтобы Майк и Эвандер приехали и провели в России выставочные поединки. Не бой между собой, а бои с нашими спортсменами.
Холифилд, на мой взгляд, вполне в состоянии провести и настоящий бой, а не выставочный. Он в отличных кондициях. А вот физическая форма Тайсона, на мой взгляд, не позволит ему провести настоящий бой”, – сказал Хрюнов.
По словам Хрюнова, неназванный арабский фонд предлагает Тайсону за бой с Холифилдом 30 миллионов долларов. Этот же фонд якобы работает и над организацией супербоя между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.
Напомним, Холифилд назвал условие боя с Тайсоном.