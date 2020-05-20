Тренер Альвареса назвал сроки боя с Головкиным

Эдди Рейносо прокомментировал будущее Сауля Альвереса

#Головкин, #Альварес

Источник – isport.ua.

Чемпиона мира в четырех весовых категориях Сауль Альварес сможет встретиться с Геннадием Головкиным в конце года.

Об этом рассказал тренер мексиканца Эдди Рейносо поделился планами на будущее своего подопечного.

“Мы действительно хотим провести в этом году два боя. Сауль не мог боксировать в мае, поэтому мы смотрим на сентябрь и декабрь. Мы говорим о потенциальных противниках на начало осени, таких как Билли Джо Сондерс, Калеб Плант и Давид Бенавідес.

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А с Головкіном Сауль может встретиться в декабре. Его люди уже сказали, что он не хочет проводить бой с Альваресом до тех пор, пока не состоится его бой против Камила Шеремета”, – рассказал Рейносо.

Отметим, что Головкин и Альварес провели уже два боя между собой. Один завершился вничью, а второй – победой мексиканца.

Напомним, Альварес назвал приблизительную дату возвращения на ринг.