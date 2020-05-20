Украинская промоутерская компания объявила о паузе в работе

Руководство украинской промоутерской компании Sparta Boxing Promotions приняло решение сделать небольшую паузу в своей деятельности. Соответственное заявление появилось на официальном сайте компании.

После ухода Андрея Великовского, Карена Чухаджяна и Зоровора Петросяна компания пока сотрудничает только с одним спортсменом – 23-летним Арамом Фанияном.

Суперлегковес сейчас тренируется вместе с бывшим чемпионом мира Виктором Постолом.

В компании дали обещание в ближайшее время попробовать организовать для Фанияна первый в профессиональной карьере выездной бой.