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Бокс

Уайлдер: Пусть Кличко возвращается и покажет, на что способен

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Боксер верит в камбэк легендарного украинца

#Уайлдер, #Кличко

Источник – klitschko-brothers.com.

Бывший украинский боксер Владимир Кличко в 44 года все еще способен наделать много шума в супертяжелом дивизионе.

Об этом заявил бывший чемпион WBC Деонтей Уайлдер.

“Нам нужно посмотреть, на что Владимир способен. Пусть возвращается и покажет это. Когда Кличко дрался с Джошуа, то перед этим он отсутствовал два года. Он может жить очень долго только за счет своего имени. Но нельзя сказать, что он был кем-то, ведь он все еще остается Кличко, который делал невероятные вещи и от этого никуда не деться. Но если он хочет вернуться на ринг, то он должен хорошо подготовиться”, – отметил Уайлдер.

Ранее Чисора заявлял, что Кличко мог бы еще включиться в битву супертяжей.

Источник: champion.com.ua
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