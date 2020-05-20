Уайлдер: Пусть Кличко возвращается и покажет, на что способен

Боксер верит в камбэк легендарного украинца

#Уайлдер, #Кличко

Источник – klitschko-brothers.com.

Бывший украинский боксер Владимир Кличко в 44 года все еще способен наделать много шума в супертяжелом дивизионе.

Об этом заявил бывший чемпион WBC Деонтей Уайлдер.

“Нам нужно посмотреть, на что Владимир способен. Пусть возвращается и покажет это. Когда Кличко дрался с Джошуа, то перед этим он отсутствовал два года. Он может жить очень долго только за счет своего имени. Но нельзя сказать, что он был кем-то, ведь он все еще остается Кличко, который делал невероятные вещи и от этого никуда не деться. Но если он хочет вернуться на ринг, то он должен хорошо подготовиться”, – отметил Уайлдер.

Ранее Чисора заявлял, что Кличко мог бы еще включиться в битву супертяжей.