Гірн отказался организовывать бои Тайсона

Промоутер не видит боксера в профиринге

#Гірн, #Тайсон

Источник – Sky Sports.

Глава промоушена Matchroom Boxing Эдди Гірн не желает организовывать бои для легендарного Майка Тайсона.

Об этом заявил сам промоутер.

“Все мы знаем, что за некоторую сумму я согласен организовать любое. Вы видели бой Пола Логана и KSI, за который мне досталось – это был громкий успех и я наслаждался этим. Меня это многому научило.

Представьте, что я скажу: “Майк Тайсон возвращается на ринг и я буду это организовывать”. Последствия будут грандиозные. Это не то, чем бы я хотел заняться.

Я представляю его в выставочных боях или в чем-то наподобие этом. Красивое это зрелище? Предполагаю, что интригующе. Тайсон выглядит фантастически на лапах, но ему уже 53. Посмотрите его последний бой против Кевина Макбрайда. Он не был готов к поединку на таком уровне.

Приятно видеть его на тренировках. Он в отличной форме. Это делает его счастливым, так почему не продолжать тренироваться? Но я больше не вижу Тайсона на профессиональном ринге”, – отметил Гірн.